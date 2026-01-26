В МЧС разъяснили, когда россиян могут оштрафовать за елку в подъезде

В декабре депутат Госдумы Михаил Делягин направил в МЧС письмо с предложением наложить мораторий на штрафы за новогодние елки в подъездах. Спустя месяц в ведомстве разъяснили, что штраф можно получить, только если установка елки стала причиной пожара. Копия ответа есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«За нарушение требований пожарной безопасности при размещении новогодних елок предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения либо наложения административного штрафа. При этом административный штраф накладывается только в случае неоднократного совершения административного правонарушения, а также по части 2, если нарушения требований пожарной безопасности влекут причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей», — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили о правилах пожарной безопасности при установке новогодней ели в подъездах.

«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования», — объяснили там.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин попросил МЧС ввести новогодний мораторий на штрафы по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» за установку елок в подъездах многоквартирных домов.

Делягин считает, что такая мера позволит сохранить праздничное настроение гражданам России, «избежать злоупотреблений правом из за религиозных предрассудков радикально настроенных фундаменталистов», а также снизит уровень тревожности у населения страны.

Ранее россиянам объяснили, как правильно убирать елку и новогодний декор.