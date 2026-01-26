В МГЛУ назвали самый популярный глагол за последние годы

Ректор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ирина Краева рассказала агентству ТАСС, что самым популярным глаголом в России за последнее время стало слово «чилить».

В числе лидирующих слов Краева также отметила «токсичный», «вайб» и «глазурь», в части, касающейся гламурных сюжетов в соцсетях.

«И последнее, что мне понравилось, — это дубайский шоколад — чудесная жизнь на непонятные доходы. <…> [Глаголы] — все, что образовано от этих слов <…> [например] чилить», — сказала ректор.

По словам Краевой, в настоящее время ведется активная работа по упорядочиванию словарного состава в части заимствованных слов. Она отметила, что важно формировать у носителей языка ответственное и бережное отношение к нему.

В конце декабря ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев рассказал, что самыми популярными словами в 2025 году стали связанные с информационным сектором существительные. Он подчеркнул, что среди существительных на первый план выходят три категории слов. Прежде всего это слова, которые связаны с информационной сферой: нейросеть, ИИ, промпт, алгоритмы, технологии, данные.

