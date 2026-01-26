Размер шрифта
Общество

Двое подростков пытались сжечь вышки сотовой связи в Барнауле

В Барнауле подростки устроили серию поджогов вышек связи
ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле задержаны двое несовершеннолетних по подозрению в поджоге вышек сотовой связи, подростки нашли подработку в сети. Об этом сообщает СУ СК РФ Алтайского края.

По данным следствия, 15-летний подросток откликнулся в мессенджере на объявление о заработке, после чего с ним связался неизвестный, предложив денежное вознаграждение за поджоги вышек связи. Школьник согласился на предложение незнакомца, и вместе с другом решился совершить поджог

За несколько дней подростки подожгли три объекта в разных частях города, фиксируя свои действия на видео. После этого они были задержаны оперативниками Центра противодействия экстремизму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о диверсии. Известно, что оба задержанных учатся в одной школе. Никто из них не состоял на учете в полиции.

До этого в Новосибирске трех подростков задержали за поджог вышек сотовой связи. Ученик девятого класса подговорил двоих товарищей поджечь оборудование базовой станции. Подростки останутся под стражей до 27 января 2026 года.

Ранее в Петербурге подросток по указанию мошенника пытался сжечь машины полиции.
 
