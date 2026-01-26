Стало известно о возможном сносе личного пирса Пугачевой в Подмосковье

В Солнечногорске Московской области власти обязали снести личный пирс певцы Аллы Пугачевой из-за нескольких нарушений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, Росприроднадзор уже вынес предостережение артистке.

«Ведомство проверило пристань на Истринском водохранилище и выяснило: пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не стоит на учете в Ростехнадзоре, не аккредитован для швартовки и мешает проведению торгов по акватории», — сказано в посте.

На демонтаж у певицы есть месяц, следует из сообщения. Иначе ей грозят штрафы за незаконное использование водоема, которым пирс обслуживался около трех лет. После этого природоохранная прокуратура может подать иск — тогда конструкцию снесут принудительно.

Отдельно Росприроднадзор посчитает экологический ущерб. Если он существенный, сумма штрафа может составить несколько миллионов рублей, подсчитал канал.

21 января сообщалось, что Алла Пугачева планирует вернуться на сцену летом 2026 года. Mash писал, что певица готова рассмотреть предложения частных заказчиков за пределами территории России.

Ранее музыкальный критик Соседов отказался слушать новую песню Аллы Пугачевой.