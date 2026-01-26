Машкова о недовольстве поклонниц: «В каждом проекте меня окружали добрые украинцы»

Актриса Мария Машкова обратилась к своим российским поклонницам, которые продолжают выражать разочарование в ее адрес в социальных сетях.

«Вот смотрю и думаю: почему ко мне на страничку в запрещенной сети до сих пор заходят мои разочарованные поклонницы времен русских сериалов? Я долго думала, писать это, когда уже все сказано… А вдруг это просто боты… Но я все же решилась», — начала знаменитость.

Машкова привела в пример комментарии, которые ей пишут в соцсетях: «Предательница! А я так ее любила в сериале «Бедная Лиза»!»; «А какая же она была миленькая в «Маленькой принцессе», а теперь…» Таким образом актриса дала понять, что интернет-пользователи осуждают ее за критику СВО. Она напомнила, что все упомянутые проекты снимались в Украине и параллельно с трансляцией на российских каналах шли в украинском эфире.

«Дорогие русские женщины! Все эти проекты снимались в Украине. В каждом из этих проектов меня окружают на 90% именно украинские люди. Прекрасные, добрые люди», — подчеркнула Машкова.

Мария Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. До начала СВО актриса прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов. В конце сентября 2025 года Машкова выразила благодарность зрителям, которые посмотрели ее спектакль «Надеждины» из России и Украины в видеоверсии. Она пообещала вернуться в эти страны с живым выступлением.

