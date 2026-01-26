Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Российские бойцы ударили по вертолетам ВСУ в Кировоградской области

Минобороны: ВС России уничтожили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ под Кировоградом

Российские военные ударами беспилотников «Герань» уничтожили вертолеты Ми-24 и Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные вблизи аэродрома Канатово в Кировоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Специалисты войск беспилотных систем, применив БПЛА «Герань», поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке», — говористя в сообщении.

В ведомстве отметили, что объекты располагались на расстоянии 46 км к Западу от аэродрома Канатово.

До этого советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что при атаке на вертолеты ВСУ в районе Кропивницкого противник впервые применил беспилотники «Герань» со спутниковой системой Starlink.

Он сделал такой вывод, когда посмотрел видео удара. На записи дроны автоматически обнаружили цель, после чего их вручную на нее направили. При этом БПЛА двигались почти над землей, чтобы их не обнаружили радиолокационные станции.

Ранее стало известно о запуске по целям на Украине более 600 российских беспилотников.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!