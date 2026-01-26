Российские бойцы ударили по вертолетам ВСУ в Кировоградской области

Российские военные ударами беспилотников «Герань» уничтожили вертолеты Ми-24 и Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные вблизи аэродрома Канатово в Кировоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Специалисты войск беспилотных систем, применив БПЛА «Герань», поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке», — говористя в сообщении.

В ведомстве отметили, что объекты располагались на расстоянии 46 км к Западу от аэродрома Канатово.

До этого советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что при атаке на вертолеты ВСУ в районе Кропивницкого противник впервые применил беспилотники «Герань» со спутниковой системой Starlink.

Он сделал такой вывод, когда посмотрел видео удара. На записи дроны автоматически обнаружили цель, после чего их вручную на нее направили. При этом БПЛА двигались почти над землей, чтобы их не обнаружили радиолокационные станции.

Ранее стало известно о запуске по целям на Украине более 600 российских беспилотников.