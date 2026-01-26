Размер шрифта
Армия

В Черном море уничтожили украинский катер

Минобороны: Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
РИА Новости

Военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации в центральной части Черного моря ликвидировали безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили две управляемые авиационные бомбы и 109 беспилотников ВСУ.

По данным ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 111 126 украинских беспилотников.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 40 украинских дронов над российскими регионами.

Ранее уничтожение минометных расчетов на замаскированных позициях ВСУ сняли на видео.
 
