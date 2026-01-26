Стало известно, насколько подорожал проезд по платным трассам в начале 2026 года

Проезд по ряду российских платных трасс стал дороже, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным государственной компании «Автодор», повышение тарифов связано с ростом инфляции и увеличением затрат на содержание и обслуживание дорожной инфраструктуры.

Подорожание затронуло несколько ключевых магистралей: М‑4 «Дон», М‑12 «Восток», ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога) и М‑11 «Нева» (на этой трассе повышение вступило в силу ранее — с 12 января 2026 года).

Так, на трассе М‑11 поездка до аэропорта Шереметьево теперь обойдется в 645 рублей вместо прежних 570 рублей. Также изменилась стоимость проезда по другим популярным направлениям этой магистрали, например, в Зеленоград и Солнечногорск.

Окончательное решение о размере повышения на остальных платных дорогах будет принято позднее, после анализа экономической ситуации. В «Автодоре» отметили, что чрезмерный рост тарифов может привести к снижению интенсивности движения.

На данный момент в России действует 14 платных трасс. Самой длинной из них является магистраль М‑4 «Дон», которая соединяет Москву и Новороссийск.

До этого стало известно, что музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 «Восток».

В сентябре 2024 года Петушенко заявлял, что уже давно практикуется использование шумовых полос, которые предупреждают водителей о приближении к краю дороги. Специалисты создали программное обеспечение, позволяющее наносить разметку таким образом, чтобы при проезде возникал эффект мелодии.

Ранее сообщалось, что в Москве появится новая автодорога.