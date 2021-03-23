Россия и Китай договорились о продлении договора о дружбе и сотрудничестве

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай и Россия договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что за последние 20 лет этот договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития отношений между Москвой и Пекином, а также способствовал оптимизации и модернизации двусторонних отношений.

«Мы договорились об автоматическом продлении данного договора и мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учетом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений», — сказал Ван И перед переговорами с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он также выразил мнение, что данный договор поможет придать новый импульс развитию отношений двух стран.

Договор был заключен президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином 16 июля 2001 года. Документ был ратифицирован 28 февраля 2002 года. В нем предусматривается автоматическое продление на пять лет.