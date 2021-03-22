МИД заявил об ответных мерах на санкции ЕС из-за Навального

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не оставит без ответа санкции Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Санкционный путь — это не наш выбор, но мы, естественно, будем реагировать на санкции, и не секрет для тех, кто пытается устроить санкционную гонку, поэтому соответствующие меры с нашей стороны будут приняты и они будут объявлены», — отметил Грушко.

Как сообщалось, послы ЕС согласовали новые санкции против лиц из ряда стран за нарушения прав человека. Евросоюз ввел санкции против 11 лиц и 4 организаций за нарушение прав человека

Под санкции за преследование представителей ЛГБТ в Чечне попали двое россиян.

Ранее министерство торговли США сообщило о расширении торговых рестрикций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Кроме того, стало известно, что Соединенные Штаты вносят Россию в список стран, с которыми запрещен импорт и экспорт оружия. Новые ограничительные меры вступили в силу 18 марта.

В МИД РФ назвали санкции Запада частью политики сдерживания России.