Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге

Появились кадры с отдыха президента России Владимира Путина и главы Минобороны страны Сергея Шойгу в Сибири. Видео отдыха выложил в Telegram-канале кремлевский пул РИА «Новости».

На одном из роликов можно увидеть, как российский лидер садится за руль вездехода, где уже находится министр обороны. На других кадрах Путин и Шойгу осматривают мастерскую главы военного ведомства с поделками из дерева.

Кроме того, Шойгу показал главе государства свою мастерскую по обработке сухих деревьев, где он занимается созданием поделок. На записи он демонстрирует Путину часть работ на улице, а затем в помещении.

Ранее Путин, говоря о возможных датах для разговора с президентом США Джо Байденом, заявил, что намерен уделить время отдыху в тайге. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что политик проведет выходные 20 и 21 марта в Сибири.

В 2019 году Путин ездил на отдых в Туву вместе с министром обороны Сереем Шойгу. Тогда Песков объяснил, что Путин любит отдыхать в России, так как считает страну необъятной, красивой и богатой. Песков добавил, что это задача президента – популяризировать малоизвестные места России, о которых граждане могут не подозревать, на своем примере.