Байден заявил, что РФ «придется заплатить» за вмешательство в американские выборы

Президент США Джо Байден заявил, что Россия должна ответить за якобы вмешательство в президентские выборы, состоявшиеся в 2020 году. Об этом сообщает ABC News.

По его словам, в конце января он обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным заявление американской разведки о вмешательстве стран, в которые в том числе входит Россия, в президентские выборы. Он отметил, что разговор длился долго и начался со слов: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы».

Также Байден пообещал, что Россия за это заплатит.

Кроме того, американский президент отметил, что в будущем можно «делать два дела одновременно», а также сотрудничать в областях, в которых совместная работа стран находится в общих интересах.

Ранее сообщалось, что США намерены ввести санкции по итогам доклада разведки о вмешательстве в выборы. В докладе указано, что Россия якобы пыталась дискредитировать кандидатуру Джо Байдена в ходе президентских выборов.