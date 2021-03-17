Володин прокомментировал заявление Байдена

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал последние заявления американского руководства, в том числе президента Джо Байдена «истерикой от бессилия».

Власти США накануне вновь заявили о некоей российской роли в американской предвыборной кампании 2020 года.

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны», — цитирует Володина ТАСС.

Спикер Госдумы напомнил, что «Путин - наш президент». Нападки же на Путина, по словам Володина, — это нападки на Россию.