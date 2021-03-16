Премьер Франции планирует привиться вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о своих планах привиться от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters.

По словам Кастекса, он привьется препаратом AstraZeneca после того, как европейские регулирующие органы подтвердят безопасность вакцины.

Некоторые европейские страны, в том числе Франция, приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заверило, что преимущества этой вакцины перекрывают побочные эффекты