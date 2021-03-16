Байден: США ведут переговоры о поставках американской вакцины от COVID–19

Президент США Джозеф Байден сообщил о проводящихся с рядом стран переговорах о возможных поставках американской вакцины от COVID–19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы уже обсуждаем с несколькими странами, сообщим вскоре», — сказал Байден.

Ранее Байден заявил, что США поделятся с другими странами своими запасами вакцин от COVID-19, когда все американцы будут обеспечены препаратами.

До этого Байден поручил Минздраву страны закупить еще 100 млн доз вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За весь период пандемии коронавирусом заразились более 29 млн американцев, из них более 530 тыс. скончались.