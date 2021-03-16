В НАТО приравняли РФ к терроризму и изменению климата в списке главных угроз альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поставил Россию и Китай в один ряд с терроризмом и изменением климата в списке главных угроз альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад о работе организации в 2020 году.

«Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения — вызовы, которые остались. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку», — подчеркнул генсек, добавив, что странам-членам НАТО необходимо работать вместе для борьбы с упоминаемыми угрозами.

Он напомнил, что Китай и Россия представляют собой особую опасность, работая в тандеме.

По словам Столтенберга, особо важно, что НАТО продолжает адаптироваться под вызовы «авторитарного Китая и более агрессивной России».

Генсек добавил, что в стратегии «НАТО - 2030» подробно изложен новый подход к России. Документ представят в 2021 году.

В докладе указано, что РФ в прошлом году отклонила все предложения НАТО провести заседание Совета Россия — НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии прямой военной угрозы со стороны России. При этом он заявил, что причина тому — существование альянса, который ответит на любое нападение извне.