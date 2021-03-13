Экс-премьер Украины Азаров назвал «реального хозяина» страны

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что реальными хозяевами его страны являются США. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, это понимают и сами кураторы украинского государства.

«И поэтому, например, «Партия регионов» — это ведущая политическая сила Украины в прошлом — была запрещена», — сказал политик.

Азаров также заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году произошел за счет участия Соединенных Штатов и Великобритании. Он отметил, что штаб переворота тогда находился в американском посольстве, а англичан он назвал «большими специалистами в этом плане».

«А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича», — заявил Азаров.

Ранее экс-премьер Украины назвал свою страну беднейшей в Европе.