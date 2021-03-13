В Крыму переадресовали Киеву призыв Кулебы «открыть доступ» на полуостров

Доступ в Крым блокируют не российские власти, а украинские, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА «Новости».

По словам депутата, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба должен был адресовать свой призыв «открыть доступ» на полуостров «себе и своей стране».

«Российский Крым всегда открыт для приезда международных миссий <...> А кто и препятствует доступу в Крым, так это киевские власти, которые вводят санкции, организовывают блокады <...> возбуждают уголовные дела против иностранцев, посещающих полуостров, создают препятствия на границе, чтобы украинские туристы не ехали в Крым», – рассказал Гемпель.

Он подчеркнул, что Киев старается любыми способами помешать развитию Крыма. Кроме того, депутат призвал Кулебу «снять все блокады и санкции с Крыма, предоставив полный доступ в регион иностранным гражданам и инвесторам».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию предоставить полный доступ в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.