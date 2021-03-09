Кремль призывает активизировать «ковидную дипломатию»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает активизировать международную дипломатию для внедрения правил для путешествий на фоне пандемии коронавируса.

По его словам, в Кремле видят, что объединения и страны работают над сертификатами по коронавирусу для путешественников.

«Пока окончательного понимания у всех нет, будут ли они как-то идентифицироваться, насколько они будут взаимозаменяемыми, взаимопризнаваемыми. Это, конечно, повод для активизации ковидной дипломатии», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Россия вводить сертификаты по COVID-19 для путешественников.

Он добавил, что российский МИД и прочие ведомства будут активно обсуждать эту тему с другими странами.

При этом представитель Кремля напомнил, что в России пока скептически относятся к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников, например, правительственный штаб эту идею не поддержал.