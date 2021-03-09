Госдума поддержала поправки в три кодекса о приоритете Конституции

Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о поправках в три российских кодекса, сообщает РИА «Новости».

Проекты предусматривают внесение в Трудовой, Жилищный и Земельный кодексы поправки о приоритете Конституции. Инициативы были внесены на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным.

4 февраля российский лидер подписал федеральный закон о приоритете норм Конституции в семейном законодательстве.