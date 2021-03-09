Госдума поддержала поправки в три кодекса о приоритете Конституции
Семён Сонный
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о поправках в три российских кодекса, сообщает РИА «Новости».
Проекты предусматривают внесение в Трудовой, Жилищный и Земельный кодексы поправки о приоритете Конституции. Инициативы были внесены на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным.
4 февраля российский лидер подписал федеральный закон о приоритете норм Конституции в семейном законодательстве.
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