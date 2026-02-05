Лавров назвал бредом публикацию о военном ответе НАТО России

Информация о планах стран НАТО начать военные действия против России в случае нарушения ею будущего соглашения по Украине являются «показательным бредом», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Лавров обратил внимание на статью в Financial Times (FT), где утверждается, что российской стороне «чуть ли не в виде ультиматума» предъявят согласованную бумагу с прописанными в ней гарантиями безопасности для Украины.

«Они, дескать, означают, что если Россия посмеет вдруг напасть на Украину, или (если они как умные ребята) организуют провокацию под ложным флагом, которая позволит обвинить Россию, то тут же, через 24 часа, они это осуждают и дают Украине карт-бланш на продолжение войны. Через 48 часов они собирают всех «желающих» воевать, а через 72 часа к ним присоединяются Соединенные Штаты. Это бред, но весьма показательный», – подчеркнул он.

Лавров отметил, что в течение последнего года Европа активно призывала к немедленному прекращению огня и предоставлению надежных гарантий безопасности Киеву, однако, по его словам, без урегулирования ключевых вопросов эти гарантии обернутся тем, что перемирие будет использовано для наращивания поставок вооружения Украине.

3 февраля вышла статья FT, в которой утверждалось, что США и Европа договорились дать «скоординированный военный ответ», если российская сторона будет «постоянно нарушать» режим прекращения огня.

