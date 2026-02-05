В МИД РФ назвали заявление представителей Италии об атаке на ОИ клеветой

Захарова назвала клеветой заявление об атаке связанных с РФ хакеров перед ОИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала клеветой заявление итальянского МИД о причастности связанных с Россией хакеров к атакам перед Олимпиадой, передают РИА Новости.

«Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой», — сказала Захарова.

5 февраля министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о кибератаках из России в преддверии Олимпийских игр.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия Олимпиады состоится 6 числа в 22:00 по московскому времени.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее Джефф Монсон назвал ненастоящими Олимпийские игры без сборной России.