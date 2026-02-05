Размер шрифта
Названа диета, снижающая риск всех типов инсульта у женщин

NOA: средиземноморская диета снижает риск всех типов инсульта у женщин
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Соблюдение средиземноморской диеты связано со снижением риска всех основных типов инсульта у женщин. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Neurology Open Access (NOA).

Средиземноморская диета предполагает высокое потребление овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы и растительных жиров — прежде всего оливкового масла — при ограничении красного мяса, молочных продуктов и насыщенных жиров.

В исследовании приняли участие 105 614 женщин среднего возраста 53 года, не имевших инсульта на момент включения в наблюдение. Участницы заполнили анкеты о питании, после чего им присвоили баллы от 0 до 9 в зависимости от степени соответствия средиземноморской диете. Около 30% женщин вошли в группу с наибольшей приверженностью диете, тогда как 13% показали минимальное соответствие.

Наблюдение продолжалось в среднем 21 год. За это время было зафиксировано 4 083 инсульта, из которых 3 358 оказались ишемическими (связанными с нарушением кровотока), а 725 — геморрагическими (вызванными кровоизлиянием в мозг).

После учета факторов риска — курения, уровня физической активности и артериального давления — выяснилось, что женщины, наиболее строго придерживавшиеся средиземноморского рациона, имели на 18% меньший риск инсульта в целом. Риск ишемического инсульта у них был ниже на 16%, а геморрагического — на 25%.

Исследователи подчеркнули, что инсульт остается одной из ведущих причин смертности и инвалидности, а корректировка рациона может стать доступным способом снижения риска.

Ранее россиянам назвали 7 витаминов, которых критически не хватает зимой.
 
