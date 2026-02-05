Боец Монсон назвал ненастоящими Олимпийские игры без сборной России

Бывший боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил, что Олимпиада без участия российской сборной в полном составе — ненастоящая. Его слова передают РИА Новости.

«Я не буду смотреть Олимпийские игры в Милане, потому что это не настоящая Олимпиада. Не допущена одна из сильнейших спортивных стран мира — Россия. За свою историю российские спортсмены завоевали больше золотых медалей, чем любая другая страна. И то, что происходит сейчас, совершенно нелепо», — сказал Монсон.

Ранее стало известно, что 13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета, согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее знаменосец Украины на Олимпиаде обвинил российских спортсменов в несоблюдении нейтральности.