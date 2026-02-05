Размер шрифта
Лавров предупредил спикера парламента Армении об опасности сближения с Западом

Лавров разъяснил спикеру парламента Армении опасность сближения Еревана и Запада
Telegram-канал МИД России

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном отметил опасность сближения Еревана с Западом. Об этом сообщает пресс-служба МИД России в Telegram-канале.

Лавров и Симонян провели «откровенный и предметный обмен мнениями по актуальным вопросам» двух стран, сообщили в МИД.

«Разъяснена опасность сближения с Западом в ущерб сотрудничеству с традиционными союзниками», — говорится в сообщении министерства.

Российская сторона подтвердила настрой на скорейшую практическую реализацию инициатив, направленных на укрепление военно-политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей Москвы и Еревана.

Как заявил Сергей Лавров, Москва слышит от руководства Армении заявления о заинтересованности сохранить нынешний уровень связей и сотрудничества с Россией, однако «коллеги из Евросоюза весьма активно действуют на противоположных курсах» и постоянно ставят разные перед выбором – «или с нами, или с ними». Глава российского МИД подчеркнул, что Армения является союзником и стратегическим партнером РФ.

Ранее Пашинян раскрыл планы Армении на ЕС и ЕАЭС.
 
