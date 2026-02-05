Размер шрифта
ФАС проводит внеплановые проверки на рынке топлива из-за роста цен

Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые проверки участников топливного рынка из-за подозрения в картельном сговоре на фоне роста цен на нефтепродукты. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Служба подозревает компании в картельном сговоре, реализация которого могла повлечь повышение стоимости нефтепродуктов на биржевых торгах», — говорится в сообщении.

Сотрудники надзорного органа провели осмотры территорий и помещений, копирование документов и информации.

Окончательные выводы ФАС сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа полученных данных, добавили в службе.

Стоимость бензина марки АИ-92 и премиум-95 растет несколько недель подряд. К концу января АИ-92 по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подорожал на 9,25% — до 59 026 руб. за тонну.

В январе ФАС возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте из-за установления и поддержания цен на бензин.

Ранее Госдума приняла закон, призванный насытить российский рынок бензином.
 
