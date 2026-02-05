Размер шрифта
В Киеве опубликовали реестр домов, в которых не будет тепла минимум два месяца

В Киеве 1126 домов в двух районах останутся без тепла из-за разрушения ТЭЦ
Киевская городская военная администрация

В Киеве 1126 домов в двух районах останутся без тепла до того, пока не починят Дарницкую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Перечень опубликован на сайте Киевской городской администрации, сообщает «Страна.ua».

В настоящее время в списке есть дома в Дарницком и Днепровском районах украинской столицы.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, ТЭЦ получила «критические повреждения», которые будут устранять не менее двух месяцев, если не будет новых обстрелов.

5 февраля стало известно, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве прекратила работу, она почти полностью разрушена. Станция обслуживала около 500 тысяч жителей Днепровского и Дарницкого районов города.

В ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820. Во многих населенных пунктах Украины нет электричества.

Ранее на Западе заявили, что энергосистема Украины «висит на волоске».
 
