Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Наука

Названа неочевидная причина частых сексуальных фантазий

PLOS One: невротизм связан с более частыми сексуальными фантазиями
Aleksandr Rybalko/Shutterstock/FOTODOM

Люди с выраженными чертами невротизма чаще сообщают о регулярных сексуальных фантазиях, тогда как более сознательные и уступчивые личности, напротив, фантазируют реже. К такому выводу пришли психологи из Мичиганского государственного университета, проанализировав данные более чем 5 тыс. человек. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Как отмечают авторы работы, сексуальные фантазии — распространенное явление, которое может быть связано с субъективным благополучием и качеством отношений.
Однако до сих пор влияние личностных черт на частоту и содержание таких фантазий изучалось недостаточно.

Невротизм — одна из базовых личностных черт в модели «Большой пятерки». Она отражает склонность человека к эмоциональной нестабильности и повышенной чувствительности к стрессу. Люди с высоким уровнем невротизма чаще испытывают тревогу, раздражительность, чувство вины, подавленность, склонны к переживаниям и внутреннему напряжению.

В исследовании приняли участие 5 225 взрослых жителей США. Участники заполнили два стандартизированных опросника: первый оценивал частоту сексуальных фантазий и их тематику, второй — «Большую пятерку» личностных черт: экстраверсию, доброжелательность, сознательность, невротизм и открытость новому опыту.

Сексуальные фантазии были сгруппированы в четыре категории: исследовательские (например, участие в групповом сексе), интимные (романтическая близость в необычной обстановке), обезличенные (наблюдение за сексом других) и садомазохистские.

Статистический анализ показал, что люди с высокими показателями сознательности и доброжелательности реже фантазируют о сексе вне зависимости от категории. Этот эффект в основном объяснялся такими чертами, как ответственность и уважительность. В то же время высокий уровень невротизма — особенно связанный с депрессивными переживаниями — был ассоциирован с более частыми сексуальными фантазиями.

Ученые подчеркнули, что разнообразие сексуальных фантазий является нормой, а понимание их связи с личностными особенностями может помочь психологам в работе над сексуальным благополучием пациентов. В дальнейшем исследователи планируют проверить, сохраняются ли эти эффекты в других культурах и меняются ли личность и сексуальные фантазии совместно с течением времени.

Ранее ученые предупредили о неожиданной опасности высокого тестостерона у мужчин.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!