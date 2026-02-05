«Обсуждали Эпштейна»: в телеинтервью с лидером британской оппозиции попала мышь

Пробегающая мышь оказалась в кадре во время телевизионного интервью лидера оппозиционной британской Консервативной партии Кеми Баденок. Кадры инцидента опубликовала газета The Independent.

«Лидер консерваторов беседовала с ведущей программы «Пестон» на канале ITV, когда грызун промчался за ее спиной. Госпожа Баденок, похоже, не заметила неожиданного гостя на заднем плане и продолжила интервью, обсуждая отношения лорда Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном», — сообщают журналисты.

Как отмечается, необычный случай произошел на фоне растущего давления на премьер-министра Великобритании Кира Стармера со стороны депутатов от Лейбористской партии, которые возмущены его решением утвердить назначение Мандельсона послом США, несмотря на то, что ему было известно связях посла со скандально прославившимся финансистом-педофилом Эпштейном.

До этого Стармер принес извинения жертвам Эпштейна. По словам Стармера, Мандельсон «солгал» о степени своей дружбы с Эпштейном, когда его кандидатуру проверяли на соответствие должности посла Великобритании в США.

Ранее слуги отказались работать на экс-принца Эндрю из-за его дружбы с Эпштейном.