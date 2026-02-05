Размер шрифта
Куба намерена перейти на возобновляемую энергию на фоне энергокризиса

Диас-Канель: Куба должна делать ставку на свои возобновляемые источники энергии
Jason DeCro/AP

В условиях непростой энергетической обстановки Кубе следует сосредоточиться на развитии собственных возобновляемых источников энергии. Об этом заявил президент островного государства Мигель Диас-Канель, чьи слова приводит ТАСС.

«В нынешней ситуации, когда с энергоснабжением возникают трудности, Кубе необходимо полагаться на собственные возможности, на имеющиеся ресурсы, а именно на возобновляемые источники энергии. И эта идея лежит в основе нашего национального плана в сфере энергетики», — подчеркнул политик во время пресс-конференции.

Президент Кубы также сообщил о планах по использованию энергии, генерируемой солнечными электростанциями, которые в настоящее время возводятся по всей стране. По его словам, уже в феврале и марте планируется «произвести дополнительно 26 МВт в феврале, еще 58 МВт в марте, и далее наращивать эти объемы».

До этого сообщалось, что Россия может принять участие в модернизации и восстановлении работоспособности энергосистемы Кубы.

Ранее президент Кубы заявил о поддержке со стороны других стран на фоне давления США.
 
