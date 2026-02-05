Миому весом 15 кг удалили пациентке приморские хирурги

В Приморском крае врачи экстренно прооперировали 60-летнюю пациентку, удалив огромную миому матки, женщина несколько лет не обращалась к врачам. Об этом сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы Владивостока.

Пожилая женщина несколько лет терпела боли в области живота и обратилась за медицинской помощью, когда у нее начались проблемы с дыханием и мочеиспусканием. В ходе обследования медики обнаружили у пациентки миому огромных размеров. Женщину прооперировали, вес новообразования составил 15 кг.

«Этот случай очень показателен. Образование таких размеров не вырастает за месяц или год. Это результат многолетнего невнимания к своему организму», — сообщил заведующий гинекологическим отделением Тысячекоечной больницы Эдуард Зиганшин.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, состояние пациентки не вызывает у врачей опасений.

Ранее российские врачи удалили мужчине гигантскую опухоль весом со взрослого человека.