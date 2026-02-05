Мужчина избил пожилую женщину на остановке в Липецке

В Липецке мужчина напал на пенсионерку на остановке и избил ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Липецк с огоньком».

Инцидент произошел на остановке «Улица Вермишева». Очевидцы случившегося рассказали, что мужчина сначала пытался залезть в сумку пожилой женщины, а также мешал ей сесть в общественный транспорт.

В какой-то момент агрессор избил пенсионерку — причина нападения не уточняется. Пожилой женщине помогли прохожие.

До этого в Краснодаре мужчина помог 86-летней женщине донести сумки до дома и обокрал ее. Деньги злоумышленник после содеянного потратил на покупку продуктов и одежды для своей подруги и ее детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Ранее в Уфе задержали двух девушек, подозреваемых в нападении на пенсионерку.