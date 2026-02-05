В СК показали кадры последствий взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области

СК показал последствия пожара на ж/д станции Кочетовка в Тамбовской области

В сети появилось видео последствий возгорания цистерн с бензином, которые сошли с рельсов на станции Кочетовка в Тамбовской области. Кадры опубликовало Западное Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

На них можно увидеть цистерны, сошедшие с рельсов, поврежденные рельсы, а также металлические конструкции, обвалившиеся на железнодорожные пути и покрытый копотью забор.

Пожар на станции удалось потушить только несколько часов назад, на его устранение потребовались целые сутки.

4 февраля в РЖД сообщили, что на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, с последующим возгоранием груза.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.