Песков рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в администрации президента
Катерина Медведева
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как обстоит ситуация с вакцинацией от коронавируса в администрации главы государства.
По его словам, те, кто не перенес инфекцию, понимают необходимость вакцинации для активного участия в работе. При этом пресс-секретарь отметил, что это добровольный процесс, «обязаловки нет и быть не может».
Ранее стало известно, что помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом.
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