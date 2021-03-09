Песков рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как обстоит ситуация с вакцинацией от коронавируса в администрации главы государства.

По его словам, те, кто не перенес инфекцию, понимают необходимость вакцинации для активного участия в работе. При этом пресс-секретарь отметил, что это добровольный процесс, «обязаловки нет и быть не может».

Ранее стало известно, что помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом.