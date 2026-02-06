Размер шрифта
Появилось видео задержания жителя Хабаровского края, собиравшего данные для Украины

Опубликовано видео задержания подозреваемого в шпионаже жителя Хабаровского края
Кадр из видео ЦОС ФСБ России/ТАСС

В сети появилось видео задержания жителя Хабаровского края, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. Соответствующими кадрами поделились в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов задерживают подозреваемого на парковке.

О задержании 48-летнего жителя Хабаровского края в ЦОС сообщили в пятницу, 6 февраля. Следствие считает, что мужчина по заданию куратора собирал сведения об участниках специальной военной операции (СВО), а также сведения о расположении и защищенности воинских частей в интересах противника. Информацию он передавал через мессенджер Telegram.

Следственный отдел УФСБ по региону возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа), максимальное наказание по которой — пожизненное лишения свободы. В настоящее время фигурант находится под стражей.

Ранее в Москве арестовали подозреваемого в работе на разведку Молдавии.
 
