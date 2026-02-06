Власти Оренбуржья премируют воспитателей, защитивших детей

Два воспитателя, защитившие детсад в Оренбуржье, получат по 500 тыс. рублей

Администрация Оренбургской области выплатит по 500 тыс. рублей двум воспитательницам детского сада, которые накануне защитили детей во время нападения мужчины с ножом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«Кроме Лии Галеевой в защиту детей встала и другой воспитатель, а точнее музыкальный работник – Людмила Платонова», — уточнил глава региона.

По его словам, женщины удерживали до приезда экстренных служб дверь помещения, в котором им удалось запереть нападавшего.

Солнцев добавил, что, кроме представления к награде, педагогов премируют — каждая из них получит по 500 тысяч рублей.

Накануне в Оренбургской области нетрезвый мужчина с ножом ворвался в детский сад. Ему преградила путь воспитательница. В результате злоумышленника удалось скрутить и поместить в подвал до приезда полицейских. Женщина получила порезы рук.

Региональное управление СК возбудило два уголовных дела — о покушении на убийство и халатности. По информации SHOT, в учреждении не было охраны. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее прокуратура Оренбургской области проводит проверку после нападения мужчины в детсаду.