Проект о снятии возрастных ограничений для ряда госслужащих принят во втором чтении

Законопроект о снятии возрастных ограничений для ряда государственных служащих прошел второе чтение в Государственной думе, сообщает РИА «Новости».

Проект, разрешающий некоторым государственным служащим работать после достижения 70 лет, был внесен на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным.

Инициатива предусматривает увеличение предельного возраста для пребывания на государственной гражданской службе с 65 до 70 лет для чиновников на посту категории «руководители» высшей группы должностей, а также отменить ограничение для госслужащих, назначение и увольнение которых осуществляются президентом.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить возрастные ограничения для всех категорий государственных служащих.