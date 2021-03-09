Власти 12 штатов подали в суд на Байдена из-за указа о климате

Власти 12 американских штатов подали в суд на президента США Джо Байдена из-за подписанного им указа о защите здоровья населения и окружающей среды, сообщает Fox News.

К иску, поданному генеральным прокурором Миссури Эриком Шмиттом, присоединились генпрокуроры штатов Арканзас, Аризона, Индиана, Канзас, Монтана, Небраска, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси и Юта.

По их мнению, указ главы государства нарушает принцип разделения властей, так как расширяет полномочия федеральных регуляторов. Подобное расширение может нанести серьезный ущерб экономике, считают истцы.

Так, указ Байдена гарантирует право федеральных властей США утверждать цифры общественных издержек парниковых газов, на основании которые федеральные регуляторы смогут изменять и вводить новые положения.

Обратившиеся в суд штаты уверены, что это позволит федеральным регуляторам « вмешиваться в каждый аспект жизни американцев - от их машин до холодильников и домов, продуктов и счетов за электричество».