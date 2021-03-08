Пресс-секретарь Зеленского не стала отвечать на вопрос о выдаче Коломойского США

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не стало однозначно отвечать на вопрос, будет ли выдан предприниматель Игорь Коломойский США. Об этом пишет ТАСС.

«Посмотрим. Я же не гадалка, будет как будет. Мы же стоим за интересы государства и каждого украинца. Давайте смотреть, как будут развиваться дела», — сказала она.

Ранее Зеленский поблагодарил США за введение санкций против Коломойского.

Накануне американские власти обвинили украинского олигарха Игоря Коломойского в коррупции в крупных размерах. Обвинения относятся к периоду 2014-2015 года, когда предприниматель занимал пост губернатора Днепропетровской области. Вашингтон подчеркивает, что рестрикции отражают приверженность США украинским реформам, которые необходимо провести для вступления страны в НАТО.