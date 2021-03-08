Вассерман собрался баллотироваться в депутаты Госдумы

Публицист Анатолий Вассерман заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму РФ в 2021 году.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» он рассказал, что действительно намерен баллотироваться, однако пока не знает от какой партии.

«Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем», — добавил Вассерман.

По его словам, пока до предвыборной кампании остается время он рассматривает разные варианты.

Как рассказал источник ТАСС, Вассерман будет баллотироваться в ГД по партийному списку партии «Справедливая Россия».

«Кандидатура Анатолия Вассермана в составе партийного списка на выборах в Думу предварительно согласована», - сказал собеседник агентства.