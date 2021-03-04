Главу МИД Украины обидели слова премьера Словакии о передаче РФ Закарпатья

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича об обещании передать России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией», – написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Матович пошутил о «передаче» России части украинских территорий в ходе интервью Radio Express. Он заявил, что за поставку «Спутника V» в Словакию пообещал отдать Закарпатскую Украину. После этого словацкий премьер подчеркнул, что в действительности Россия ничего не требовала в обмен на вакцину, а он в свою очередь ничего не предлагал.