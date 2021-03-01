Пашинян на митинге попросил прощения за все свои ошибки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинга своих сторонников в Ереване попросил у соотечественников прощения за свои ошибки. Его слова приводит РИА «Новости».

Глава кабмина уточнил, что речь идет о правительстве республики, а также о нем.

«Я хочу попросить прощения за все допущенные им ошибки», — сказал Пашинян.

Кроме того, он заверил, что извлечет уроки из допущенных ошибок.

Еще политик отметил, что «только народ должен решать, кто будет у власти».

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.