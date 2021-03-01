Москва и Дамаск обвинили США в передаче гуманитарной помощи ООН боевикам

Вашингтон оказывает давление на ООН, вынуждая организацию предоставить гуманитарную помощь для жителей лагеря Рукбан в Сирии, которая затем переправляется боевикам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление межведомственных координационных штабов России и Сирии.

В документе говорится, что США занимаются подобными махинациями уже не в первый раз.

Россия и Сирия считают Соединенные Штаты ответственными за ситуацию в лагере Рукбан.

В заявлении также указано, что американская сторона не позволяет расформировать лагерь, что является главным препятствием на пути восстановления суверенитета и мирной жизни в Сирийской арабской республике (САР).

При этом власти Сирии готовы принять всех граждан, находящихся в Рукбане и обеспечить им безопасность и достойные условия жизни.

Лагерь Рукбан в российско-сирийском заявлении называют «конвейером» США по подготовке экстремистов для поддержания очагов напряженности в сирийском государстве.