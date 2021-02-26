Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сочла невозможным перенос выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2021 года. Ее слова приводит ТАСС.

«Речи об этом даже быть не может. Осталось-то всего ничего, процесс будет запущен буквально вот-вот, скоро. Куда ближе переносить выборы, это технически уже невозможно, это просто нереально», – подчеркнула председатель ЦИК.

Она отметила, что до 20 июня президент России Владимир Путин должен издать указ о выборах, и призвала закончить спекуляции на тему их переноса.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщал, что в Кремле не обсуждают вопрос переноса выборов в Госдуму.