Скорое завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» является очередной победой президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет National Interest.

«Россия уже контролирует около сорока процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться», — говорится в сообщении.

РФ, согласно сообщению, якобы воспринимает свои энергоресурсы как политическое оружие.

«Трубопровод «Северный поток — 2» — это непреодолимая преграда для энергетического многообразия и энергетической безопасности Евросоюза», — говорится в материале.

«Северный поток-2» – проект газопровода между Россией и Германией по дну Балтийского моря. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, Финляндии, Швеции и России. Две его нитки должны обеспечить мощность в 55 миллиардов кубометров газа в год.