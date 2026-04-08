В Москве иностранец за деньги поджег восстановительный поезд в депо

МВД: в Москве иностранец за 100 тыс. рублей совершил поджог на станции «Марк»

В Москве правоохранители задержали иностранца, который за вознаграждение поджег восстановительный поезд в депо на станции «Марк». Об этом сообщили в МВД.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента кабина локомотива выгорела полностью, никто из граждан не пострадал, а очаг возгорания был своевременно локализован.

Позднее полицейские совместно с сотрудниками ФСБ установили личность и местонахождение поджигателя. Им оказался ранее не судимый, безработный 28-летний иностранный гражданин. Его задержали. В ходе допроса злоумышленник сообщил, что через мессенджер он получил от неизвестного задание --поджечь за 100 тыс. рублей восстановительный поезд. Ночью он проник в локомотивное депо на станции «Марк», где подпалил состав. Свои действия он снимал на камеру смартфона, после чего отправил отчет куратору, однако денег за совершенное так и не получил.

Фигуранта заключили под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

В начале февраля сообщалось, что в Вологодской области двое подростков по заданию «куратора» подожгли электровоз и вышки сотовой связи.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в терактах на железной дороге.