В Москве иностранец за деньги поджег восстановительный поезд в депо

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

МВД: в Москве иностранец за 100 тыс. рублей совершил поджог на станции «Марк»

В Москве правоохранители задержали иностранца, который за вознаграждение поджег восстановительный поезд в депо на станции «Марк». Об этом сообщили в МВД.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента кабина локомотива выгорела полностью, никто из граждан не пострадал, а очаг возгорания был своевременно локализован.

Позднее полицейские совместно с сотрудниками ФСБ установили личность и местонахождение поджигателя. Им оказался ранее не судимый, безработный 28-летний иностранный гражданин. Его задержали. В ходе допроса злоумышленник сообщил, что через мессенджер он получил от неизвестного задание --поджечь за 100 тыс. рублей восстановительный поезд. Ночью он проник в локомотивное депо на станции «Марк», где подпалил состав. Свои действия он снимал на камеру смартфона, после чего отправил отчет куратору, однако денег за совершенное так и не получил.

Фигуранта заключили под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

В начале февраля сообщалось, что в Вологодской области двое подростков по заданию «куратора» подожгли электровоз и вышки сотовой связи.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в терактах на железной дороге.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
