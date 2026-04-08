В Кирове голый мужчина бегал по улицам и напугал ребенка в подъезде

Житель Кирова устроил переполох в спальном районе, устроив пробежку обнаженным. Об этом сообщается в паблике «Место Происшествия | Первый городской Киров».

Сначала обнаженного мужчину заметили в районе улицы Свободы. Он двигался в сторону Морозовской, где внезапно нырнул в приоткрытую дверь подъезда, своим появлением он шокировал выходившую из подъезда школьницу и прохожих. Жильцы вызвали полицию и скорую.

Мужчина несколько раз поднимался и спускался на лифте, стучался в двери квартир. Один из жителей многоэтажки вынес простыню, чтобы он мог прикрыться. По словам очевидцев, бегун был в неадекватном состоянии. Прибывшим на место медикам пришлось применить силу, чтобы усадить дебошира в скорую помощь.

