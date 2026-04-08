В Израиле назвали перемирие с Ираном катастрофой

Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии «Еш Атид» Яир Лапид в социальной сети X назвал перемирие Израиля и Ирана «небывалой ранее катастрофой».

«Израиль даже не участвовал в принятии решений, которые касаются основополагающих аспектов нашей национальной безопасности. Военные выполнили все поставленные задачи, общественность продемонстрировала стойкость, но Нетаньяху потерпел политическое поражение и не достиг ни одной из целей», — написал он.

До этого портал Ynet написал, что президент США Дональд Трамп заставляет Израиль платить высокую цену, согласившись на перемирие с Ираном. По данным Ynet, Израиль вынужден остановить боевые действия в Ливане против «Хезболлы» в самый разгар.

Накануне Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме сказали, что Израиль присоединится к прекращению огня.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее премьер Пакистана Шариф просил Трампа продлить Ирану срок соглашения на 14 дней.