Стало известно, сколько будет стоить нефть после перемирия США и Ирана

Цены на нефть в случае даже временного перемирия между США и Ираном могут снизиться до $70–75 за баррель Brent в ближайшие два месяца. Такой прогноз «Газете.Ru» дал помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Любое ослабление напряженности на Ближнем Востоке ведет к сокращению геополитической премии в нефтяных котировках. Сейчас рынок во многом держится на рисках дальнейшей эскалации, однако при сохранении паузы в конфликте стоимость Brent, вероятно, уйдет из диапазона $80–85 за баррель. При этом устойчивость такого снижения остается под вопросом: фундаментальные противоречия между сторонами сохраняются, поэтому уже к середине лета цены могут вновь пойти вверх, если переговоры сорвутся», — отметил Мосягин.

По его словам, для России такой сценарий скорее несет краткосрочные потери, поскольку снижение нефтяных котировок напрямую отражается на нефтегазовых доходах. Однако в стратегическом плане ситуация выглядит не столь однозначно — ослабление конфликта уменьшает риски масштабной эскалации, которая могла бы нарушить логистику и создать еще более тяжелые последствия для мирового рынка, добавил экономист.

Он отметил, что российский бюджет по-прежнему чувствителен к динамике цен на нефть. Комфортным уровнем для него Мосягин назвал $70–75 за баррель Brent. Снижение котировок до $60 и ниже к концу года уже создаст серьезные риски для дефицита, который придется покрывать либо за счет новых заимствований, либо за счет средств Фонда национального благосостояния, подчеркнул Мосягин.

При этом на бюджетные поступления влияет не только сама цена Brent. Экономист обратил внимание, что для казны важнее реальная стоимость российской нефти с учетом дисконта Urals к Brent. Кроме того, заметную роль играет и курс рубля: его ослабление поддерживает бюджетные доходы в рублевом выражении, но одновременно усиливает инфляционное давление, добавил эксперт.

В то же время перемирие может дать и положительный эффект, уверен эксперт. По его словам, снижение напряженности в Персидском заливе уменьшает турбулентность на мировых рынках, снижает риски для судоходства и страховых ставок, а также поддерживает более предсказуемую экономическую среду. По мнению Мосягина, для России такой вариант не выглядит катастрофическим: речь идет скорее о переходе от острой фазы кризиса к менее опасной, хотя и по-прежнему нестабильной ситуации.

Главной угрозой для России Мосягин назвал не само перемирие, а его возможный срыв. Если договоренности продержатся недолго, рынок может столкнуться с еще более резкими ценовыми колебаниями, а такие скачки бюджет обычно переносит тяжелее, чем плавное снижение нефтяных котировок, заключил экономист.

США и Иран объявили о двухнедельном перемирии, сообщил 8 апреля президент Дональд Трамп. Как это скажется на стоимости нефти и выгодна ли ситуация России — в материале «Газеты.Ru».

