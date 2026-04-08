Кабмин РФ рассматривает увеличение лимита по семейной ипотеке

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что кабмин рассматривает увеличение лимита по семейной ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера, правительство также рассматривает ввод дифференцированной ставки, зависящей от числа детей.

8 апреля Хуснуллин на коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» заявил, что в России есть вопросы к доступности жилья.

По словам вице-премьера, решать проблему необходимо за счет увеличения градостроительного потенциала вдвое в течение пяти лет.

6 апреля эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что новые квартиры в мае будут продаваться по цене на 2–3% ниже, чем в апреле.

По его оценке, к маю средняя стоимость однокомнатной квартиры в России составит 6,8–7,5 млн рублей, в Москве — 14,5–16,5 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 8,8–10,5 млн рублей, двухкомнатной — 9,5–11 млн рублей, 22–26 млн рублей и 14–17,5 млн рублей соответственно, трехкомнатной — ~13–15,5 млн рублей, 32–38 млн рублей и 20–25 млн рублей соответственно.

